Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре, Касорла — лучшим игроком
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Главный тренер клуба «Аль-Садд» Хави признан лучшими специалистом сезона в Катаре, сообщает пресс-служба команды. Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла признан лучшим игроком сезона. 36-летний футболист провёл 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
«Аль-Садд» вместе с Хави стал чемпионом Катара сезона-2020/2021, пройдя всю дистанцию без поражений. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отказался от работы в дортмундской «Боруссии» и сборной Бразилии за несколько недель до продления контракта с катарским клубом.
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