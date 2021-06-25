Жена В. Березуцкого рассказала, как муж объяснил ей решение перейти из ЦСКА в «Краснодар»

Ольга Березуцкая, жена тренера «Краснодара» Василия Березуцкого, рассказала, как муж объяснил ей решение перейти из ЦСКА в стан «быков».



«Семейные решения у нас общие, а в его профессиональные футбольные дела я никогда не лезу. Мы можем обсудить моменты, которые глобально касаются семьи, например, переезд в другой город, связанный с переходом в другой клуб. Но личные решения человек должен принимать сам, чтобы не перекладывать ответственность на другого. Вася может спросить совета, но непрошенных рекомендаций я точно не даю. Да и среди коллег ему есть с кем советоваться по футбольным и карьерным вопросам.



Конечно, решение было невероятно сложным. Но все было логично, обстоятельства сложились сами по себе.



В какой-то момент ему уже нужно было принимать решение. Он подошёл ко мне и сказал: слушай, думаю, с профессиональной точки зрения для меня и моего развития будет лучше уйти. Как сейчас помню его слова: «Так как я планирую достичь определённого уровня, я должен делать всё, чтобы попасть в максимально сложные условия. Мне нужно двигаться, расти и развиваться». А Вася — человек-движение: всегда за что-то новое, не ищет простых путей, стойко принимает любые жизненные челленджи», — цитирует Ольгу Sport24.