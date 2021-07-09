Британский министр посоветовал итальянцам не прилетать в Англию на финал Евро-2020

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, что ожидает итальянцев, которые попытаются попасть на территорию страны ради финала чемпионата Европы — 2020.
«Что бы я сказал итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: «Не делайте этого». Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их. Мы уже отменили большое количество рейсов по этой причине», — цитирует Шаппса Reuters со ссылкой на Times Radio.
Финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).
- 9 июля 2021
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