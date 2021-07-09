Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Британский министр посоветовал итальянцам не прилетать в Англию на финал Евро-2020

Британский министр посоветовал итальянцам не прилетать в Англию на финал Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс рассказал, что ожидает итальянцев, которые попытаются попасть на территорию страны ради финала чемпионата Европы — 2020.

«Что бы я сказал итальянцам, которые попытаются попасть на матч? Ответ на этот простой вопрос таков: «Не делайте этого». Если мы увидим, что люди пытаются въехать на территорию страны только ради матча, то не пустим их. Мы уже отменили большое количество рейсов по этой причине», — цитирует Шаппса Reuters со ссылкой на Times Radio.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).

Турнирная таблица Евро-2020
«Англия уже победила, играть бесполезно». В Италии боятся предвзятого судейства в финале «Англия уже победила, играть бесполезно». В Италии боятся предвзятого судейства в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021