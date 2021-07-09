Сборная Англии пожертвует часть призовых за Евро-2020 национальной службе здравоохранения

Игроки сборной Англии хотят отдать часть призовых после чемпионата Европы – 2020 на благотворительность, сообщает The Telegraph. Пожертвование будет сделано после окончания турнира. План передачи средств будет обсуждаться позже из-за налоговых вопросов.



Финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).



Встречу финала Евро-2020 обслужит бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом (Нидерланды). Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел (Нидерланды) и Эрвин Зейнстра (Нидерланды). Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

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