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ЦСКА может сделать «Интеру» первое предложение по Далберту на этой неделе

ЦСКА может сделать «Интеру» первое предложение по Далберту на этой неделе
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ЦСКА, вероятно, в скором времени предпримет попытку заполучить защитника миланского «Интера» Далберта.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере», армейцы могут сделать нерадзурри первое предложение по 27-летнему бразильскому футболисту уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «Интер» просит за Далбета € 6-7 млн.

Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.

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