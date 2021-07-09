Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев первым из футболистов сборной России поблагодарил уволенного Черчесова

Денис Черышев первым из футболистов сборной России поблагодарил уволенного Черчесова
Комментарии

Полузащитник Денис Черышев первым из футболистов сборной России отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера команды.

Он опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию со специалистом. Снимок он сопроводил подписью «Спасибо за доверие все эти годы» и эмодзи рукопожатия.

Фото: «Инстаграм» Дениса Черышева

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Ни один игрок сборной России не поддержал Черчесова публично. Постеснялись? Ни один игрок сборной России не поддержал Черчесова публично. Постеснялись?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021