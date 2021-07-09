«Милан» связался с ЦСКА насчёт возможного перехода Николы Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, на 23-летнего футболиста нацелился «Милан». Накануне, 8 июля, технический директор россонери Паоло Мальдини пообщался с представителями московского клуба насчёт потенциальной сделки. Отмечается, что миланцев впечатлило выступление Николы на чемпионате Европы — 2020.



При этом у клубов разные взгляды на формат перехода. «Милан» намерен арендовать Влашича с правом последующего выкупа. ЦСКА в свою очередь настаивает на полноценном трансфере и хочет заработать на продаже хорвата € 35 млн.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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