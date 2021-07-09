Станислав Черчесов отказался от компенсации в € 5 млн

Стали известны новые подробности ухода бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 9 июля, специалист и Российской футбольный союз расторгли контракт.



Черчесов отказался от компенсации в размере € 5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Именно эта сумма прописана в контракте тренера за досрочное расторжение соглашения.



Об отставке Черчесова было объявлено накануне, 8 июля. Ранее технический комитет РФС выразил поддержку специалисту, несмотря на провал сборной России на чемпионате Европы — 2020. Основной проблемой был назван уровень игроков.



Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.