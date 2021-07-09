8 российских футболистов, которые от увольнения Черчесова должны выиграть

Станислав Черчесов больше не главный тренер сборной России. РФС после двухнедельной паузы и фиаско специалиста на пресс-конференции всё же решил расторгнуть с ним контракт. Нового тренера команды нам ещё не представили, но должны сделать это совсем скоро — через полтора месяца команде играть в отборе на чемпионат мира — 2022.

Черчесов во главе сборной запомнится как уверенный в себе (порой чересчур) и неуступчивый тренер. Из-за этих особенностей характера у него далеко не со всеми футболистами складывались отношения. Теперь, когда Черчесова в сборной нет, у некоторых появился дополнительный стимул ещё больше работать и ярче проявлять себя в клубе. Насчитали как минимум восемь человек, кто от отставки Черчесова может только выиграть.

Фёдор Смолов, нападающий «Локомотива»

На момент прихода Черчесова в сборную Смолов был звездой РПЛ. На чемпионате мира — 2018 Фёдор должен был зажечь, но уже в первом матче отдал статус основного форварда Артёму Дзюбе. После мундиаля у Смолова начался продолжительный кризис, из которого он выбрался лишь в минувшем сезоне. Футболист набрался уверенности, забил семь мячей в РПЛ (четыре из них — весной) и явно претендовал на место в составе сборной на Евро. Вместо этого Фёдор оказался в резервном списке, опубликовал скандальный пост в «Инстаграме» после победы в Кубке России и не попал в заявку.

Черчесов на последней пресс-конференции перед отставкой сказал напрямую: «Ответ на мой вопрос Смолов дал сам. Он опубликовал такой пост, что мои помощники сразу мне сказали: «Саламыч, ты был прав». У нас с ним хорошие отношения, но у него была слабость, которая могла случиться на чемпионате Европы, когда за борт корабля уже никого не выбросишь».



После ухода Черчесова у Смолова есть шанс начать с чистого листа. Если форварду удастся сохранить в следующем сезоне уровень предыдущего, то у нового тренера сборной не должно возникнуть сомнений в его квалификации.

Маринато Гильерме, вратарь «Локомотива»

Ещё один футболист «Локомотива» и ещё более загадочная история. Гильерме стали вызывать в сборную ещё до Черчесова, но именно при этом специалисте он стал регулярно выходить на поле. В 2018 году международную карьеру завершил Игорь Акинфеев, и тренер доверился уроженцу Бразилии. Гильерме отыграл отборочный этап Евро, и казалось, что останется основным в финальной части. В действительности же Маринато не попал даже в резервный список.

Особенно удивительно решение Черчесова выглядело в свете игры Гильерме в РПЛ. Осенью голкипера откровенно штормило, но тренер стоял на своём и продолжал доверять ему. В ноябре Черчесов не выдержал — Гильерме к перерыву пропустил от Сербии четыре и на второй тайм уже не вышел. Это был последний матч для сборной в 2020 году.



Весной Гильерме взял себя в руки, набрал форму и стал одним из лучших голкиперов РПЛ, но Черчесов его в сборную не взял. Позже специалист объяснил решение тем, что Маринато пропустил шесть от «Зенита». Звучит не очень убедительно. Вероятно, мы не знаем чего-то о личных взаимоотношениях Черчесова и Гильерме. В любом случае новому тренеру сборной до этого не будет дела.

Александр Максименко, вратарь «Спартака»

Максименко откровенно не повезло с уровнем конкуренции на позиции голкипера в сборной, но в глаза бросается упорство Черчесова, с которыи он игнорировал спартаковца. Александр в юном по вратарским меркам возрасте стал основным в «Спартаке», добился статуса одного из лучших в РПЛ, но Черчесова это не волновало. По словам тренера, Максименко был нужен молодёжной сборной, у которой были свои, тоже важные задачи.

Путь Александра схож с историей Матвея Сафонова. Разница в том, что игрок «Краснодара» на Евро поехал (хотя долго восстанавливался после травмы, тогда как спартаковец регулярно выходил на поле и был в форме).



Сейчас Максименко — один из лучших вратарей страны и места в сборной России (вне зависимости от статуса в иерархии команды) более чем достоин. Посмотрим, как посчитает преемник Черчесова.

Александр Соболев, нападающий «Спартака»

В случае с Соболевым всё предельно просто. В системе Черчесова есть место только для одного центрального нападающего. Дзюба — капитан сборной, и его нахождение в основном составе было незыблемым. Соболев ярко провёл прошлый сезон, но на Евро выходил только на замену и в основном ближе к финальному свистку.

Не исключено, что новый тренер сборной захочет большей мобильности в атаке. В таком случае Дзюбе будет сложнее сохранить статус неприкосновенного, а Соболев получит шанс. Кроме того, Черчесов недавно намекнул, что Артём может завершить карьеру в национальной команде. Футболисту «Зенита» скоро 33 — разрываться между клубом и сборной будет только сложнее.

Денис Макаров, полузащитник «Рубина»

Макаров провёл очень яркий сезон в «Рубине». Вместе с Хвичей Кварацхелией и Джордже Деспотовичем он кошмарил защитников в РПЛ и добился вызова на Евро. Казалось, Денис может стать для Черчесова джокером — скоростной, техничный футболист, способный выйти на замену и добить уставшую оборону соперника. В итоге Макаров лишь однажды оказался на скамейке запасных.

Макаров — молодой футболист, попавший в сборную при Черчесове, поэтому трудно называть тренера препятствием на пути в основной состав. Тем не менее другому специалисту Денис вполне мог бы пригодиться на Евро. И наверняка пригодится в будущем.

Фёдор Чалов, нападающий ЦСКА

Чалов ярко начал карьеру в ЦСКА. Черчесов некоторое время вызывал его в сборную, Фёдор провёл несколько матчей, но затем у него начались трудности с результативностью. В конце 2020 года тренер публично раскритиковал форварда и запустил мем про «золотой актив».



«Этому «золотому активу», по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот «золотой актив» сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого «золотого актива» сижу», — разрывал Черчесов эфир «Матч ТВ» после разгрома от сербов.

Минувший сезон не получился для Чалова выдающимся или переломным, но очевидно одно: следующий тренер сборной России будет оценивать его без ярлыков. У Фёдора есть все шансы вернуться в команду — всё зависит от него.

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»

Миранчук, как и Чалов, — часть «золотого актива». В 2020-м Антон был основным игроком сборной России, но в последнем матче года поучаствовал в фиаско в Сербии и косвенно сподвиг Черчесова на яркий спич в телеэфире.

Ещё одно пересечение Миранчука с Чаловым — Антон не лучшим образом провёл решающую стадию прошлого сезона, которая могла изменить мнение Черчесова. В итоге хавбека «Локомотива» не оказалось даже в резервном списке. Теперь ему нужно набрать форму и вернуться в сборную. Без клейма «золотой актив» это будет сделать проще.

Александр Кокорин, нападающий «Фиорентины»

Бонус в этом списке. Надо понимать: отсутствие Кокорина в сборной (особенно на Евро) не связано с Черчесовым. Александр ярко проявил себя за короткий промежуток в «Сочи», но после этого покатился вниз. Травмы и отсутствие голов с игры в «Спартаке», внезапный переход в «Фиорентину» и, к сожалению, предсказуемая история в Италии. Вместо обновлённого Кокорина мы увидели игрока, страдающего от повреждений и остающегося обузой для клуба.

Черчесов на вопрос о нападающем ответил коротко и недвусмысленно: «За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл».



Очевидно, что Кокорину будет нелегко вернуться в сборную России, но всё в его руках. Если он сможет хотя бы частично вернуться на прежний уровень, то тренерскому штабу придётся за ним «следить».