На «Газпром Арене» начались работы по замене «золотого газона»

Впервые с 2017 года на домашнем стадионе «Зенита» полностью заменят старый газон на новый, сообщает пресс-служба клуба. Масштабные работы на «Газпром Арене» уже стартовали. Полная замена газона включает в себя демонтаж существующего покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Ожидается, что все работы будут завершены к 17 июля.



Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нём прошли матчи Кубка Конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. Сине-бело-голубые на этом поле отыграли три чемпионских сезона подряд.



Сохранённый газон во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки планируется использовать для создания лимитированной коллекции, состоящей из уникальных боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом.

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