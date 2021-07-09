Орлов: Лёв не нужен сборной России. И зачем ему ехать сюда?

Популярный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что на пост главного тренера сборной России не стоит назначать экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

«Нам не нужен в сборной Лёв. И он явно сейчас будет отдыхать. Зачем ему ехать поднимать российский футбол, если он так здорово поработал со сборной Германии? У него там и титулы были, и прочее. Конечно, он специалист. Но надо ли ему в Россию ехать? Захочет ли? Надо много энергии, чтобы поднять российскую сборную. Хиддинк много сил потратил, чтобы наша команда завоевала бронзовые медали», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Об отставке Станислава Черчесова было объявлено накануне, 8 июля. Сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.