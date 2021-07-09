Форвард киевского «Динамо» Супряга подпишет с «Дженоа» пятилетний контракт

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга всё ближе к продолжению карьеры в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 21-летний украинский футболист подпишет с «Дженоа» контракт до 2026 года. Клуб в настоящее время работает над завершением сделки. Ранее Скира сообщал, что сумма потенциальной сделки оценивается в € 9 млн.
Также итальянский журналист ранее писал, что «Дженоа» работает над переходом вингера «Манчестер Сити» Филипа Стевановича на правах аренды.
Супряга является воспитанником «Днепра», а за «Динамо» выступает с 2018 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Киевская команда по итогам розыгрыша завоевала чемпионский титул.
- 9 июля 2021
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