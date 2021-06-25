Шомуродов может перейти в «Ювентус». Клуб начал переговоры по трансферу игрока

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего уроженца Узбекистана заинтересован туринский «Ювентус», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, руководство «старой синьоры» уже инициировало старт переговоров с «грифонами» по поводу возможного трансфера Шомуродова.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 25-летний форвард провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.