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Талалаев: не возглавил бы сборную России, если бы сейчас поступило предложение

Талалаев: не возглавил бы сборную России, если бы сейчас поступило предложение
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев признался, что не согласился бы возглавить сборную России, если бы завтра ему поступило соответствующее предложение.

«Здесь нужно, чтобы было чёткое понимание, для чего мы берём тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл — это одно, а если перестраивать полностью сборную — это другое. Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата.

Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два — при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре раза. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах. Вопрос в том, насколько ты готов. Помимо престижа, это огромная ответственность», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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