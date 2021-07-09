Нападающий ЦСКА Шкурин перешёл в киевское «Динамо» на правах аренды

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру на Украине. 21-летний белорус подписал контракт с киевским «Динамо», информирует официальный сайт украинского клуба.

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.



В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.



Напомним, футболист, выступавший за национальную сборную Беларуси, был исключён из её состава, а также лишён льготы по отсрочке от воинской службы после заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.



Ранее СМИ писали о возможном переезде Шкурина в Израиль.