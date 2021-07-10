Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгейт опередил Черчилля по популярности в Великобритании

Саутгейт опередил Черчилля по популярности в Великобритании
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опередил по популярности среди британцев бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сообщает Daily Express.

По информации источника, рейтинг одобрения наставника английской сборной составил 72%. Отрицательно к Саутгейту относятся 11% респондентов. В годы Второй мировой войны рейтинг одобрения Черчилля составлял 65%. 22% респондентов отрицательно относились к премьер-министру. Отмечается, что Саутгейту симпатизируют как сторонники консерваторов, так и приверженцы идей лейбористов.

Напомним, завтра, 11 июля, сборная Англии сыграет с национальной командой Италии в финальном матче Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.

Новость по теме
Саутгейт написал письмо народу Англии перед финалом Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021