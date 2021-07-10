Саутгейт опередил Черчилля по популярности в Великобритании
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опередил по популярности среди британцев бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сообщает Daily Express.
По информации источника, рейтинг одобрения наставника английской сборной составил 72%. Отрицательно к Саутгейту относятся 11% респондентов. В годы Второй мировой войны рейтинг одобрения Черчилля составлял 65%. 22% респондентов отрицательно относились к премьер-министру. Отмечается, что Саутгейту симпатизируют как сторонники консерваторов, так и приверженцы идей лейбористов.
Напомним, завтра, 11 июля, сборная Англии сыграет с национальной командой Италии в финальном матче Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.
Новость по темеСаутгейт написал письмо народу Англии перед финалом Евро
Комментарии
- 10 июля 2021
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:23
-
11:12
-
11:07
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:19
-
10:02
-
10:01
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:36
-
09:30
-
09:22
-
08:54
-
07:40
-
07:26
-
07:06
-
06:55
-
06:39
-
06:26
-
06:04
-
05:25
-
05:09
-
04:59
-
04:45
-
04:17
-
04:05
-
03:52
-
03:12
Партнерский контент