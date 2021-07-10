Саутгейт опередил Черчилля по популярности в Великобритании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опередил по популярности среди британцев бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сообщает Daily Express.



По информации источника, рейтинг одобрения наставника английской сборной составил 72%. Отрицательно к Саутгейту относятся 11% респондентов. В годы Второй мировой войны рейтинг одобрения Черчилля составлял 65%. 22% респондентов отрицательно относились к премьер-министру. Отмечается, что Саутгейту симпатизируют как сторонники консерваторов, так и приверженцы идей лейбористов.



Напомним, завтра, 11 июля, сборная Англии сыграет с национальной командой Италии в финальном матче Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.

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