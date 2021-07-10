Президент «Атлетико»: надеюсь, Гризманн вернётся

Президент «Атлетико» Энрике Сересо признался, что хотел бы вновь увидеть нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в мадридской команде.



«Гризманн — великолепный игрок. Надеюсь, он вернётся к нам, но не думаю, что „Барселона“ хочет продать Антуана. Он в элите. Любая команда была бы рада иметь его в своём составе. Гризманн провёл несколько прекрасных сезонов в „Атлетико“, он был предан этому клубу. Мы остаёмся друзьями», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.



Ранее появилась информация, что «Барселона» и «Атлетико» готовы совершить обмен звёздными футболистами – «матрасников» может покинуть 26-летний испанский полузащитник Сауль Ньигес, а в обратном направлении готов проследовать французский форвард Антуан Гризманн.

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