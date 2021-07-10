Слуцкий — о возможном назначении в сборную России: мне очень нравится моя нынешняя работа

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии старта Кубка Матч Премьер сообщил, что с ним не связывались по поводу работу в сборной России.

«Связывались ли со мной представители РФС по поводу должности в сборной? Нет, тема исчерпана. Что касается должности главного тренера сборной, то мне очень нравится моя нынешняя работа. Через несколько часов мы выйдем на футбольное поле. Я предпочитаю думать о том, что реально и в моих силах», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Сегодня, 10 июля, казанский «Рубин» сыграет с подмосковными «Химками» в матче первого тура предсезонного турнира. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Начало матча — в 17:00 мск.