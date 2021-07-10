Капелло: за сборную Италии играет лучший вратарь мира, чего не скажешь об Англии

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия поделился мнением о соперниках.



«Меня поразил настрой сборной Италии: единство, готовность жертвовать собой, отсутствие эгоизма. Манчини проделал выдающуюся работу. Он действительно понимает своих футболистов в отличие от многих коллег. За Италию играет лучший вратарь мира, чего не скажешь о сборной Англии. Пикфорд не преуспел в чемпионате Англии, спросите хотя бы у Анчелотти. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.



Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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