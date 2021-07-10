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«Краснодар» сыграл вничью в товарищеском матче с «Нюрнбергом»

«Краснодар» сыграл вничью в товарищеском матче с «Нюрнбергом»
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10 июля «Краснодар» провёл очередной товарищеский матч, в котором встретился с «Нюрнбергом». Встреча прошла на стадионе «Енбах» в Австрии. Игра завершилась со счётом 0:0.

В середине первого тайма встречи после столкновения с соперниками повреждение получил голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, сообщает пресс-служба клуба. Врачи оказали ему помощь, он вернулся в ворота, однако в следующем игровом эпизоде попросил замену. Вместо него на поле вышел Станислав Агкацев.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 июля 2021, суббота. 15:00 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг, Германия
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
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