Нагучев — о Лунёве: после ухода Фигу из «Барселоны» в «Реал» уже ничему не удивляюсь

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, ответил на вопрос, удивлён ли он переходом российского вратаря Андрея Лунёва в «Байер».

«Я не удивился этому трансферу. После того, как Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал», я перестал удивляться. Много раз видел, как это происходит. Например, представители Лунина просто предложили его «Реалу». Чтобы перейти во вторую команду «Реала», много ума не надо. А на бумаге звучит — Лунин перешёл в «Реал».

Мы просто отвыкли немного от того, что наши футболисты пробуют себя в Европе. Когда разговаривал с Зиньковским после слуха о переходе в «Витесс», он ответил, что прямо сейчас собрал бы вещи и поехал. Но когда вариант появился, оставалось часа два до закрытия трансферного окна, и Антон тогда дико расстроился, что этого не произошло. На наших футболистов есть спрос, просто там предлагают меньшие деньги, причём не сильно. Но порой наши игроки не готовы рисковать даже полумиллионом евро», — сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.