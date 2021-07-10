Яровинский — о переговорах по Кварацхелии: шум в прессе опережает реальность на три месяца

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о переговорах по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Мы хотели укомплектоваться до начала сборов, а уже во время подготовки решить, как нам быть с лишними иностранцами. Это была стратегия «Рубина». Когда ты сначала тренируешь обойму, то уже проще от кого-то избавиться, чем если сначала распродашь всех, а затем будешь набирать игроков.
Хвича? Мы сейчас чётко рассчитываем игровое время, поэтому оставили Кварацхелию на скамейке запасных. Переговоры по футболисту идут с мая. Шум в прессе опережает действительность на три месяца. В таких больших трансферах всегда есть много нюансов, которые могут повлиять на итоговое решение», — цитирует Яровинского «Матч ТВ».
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- 10 июля 2021
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