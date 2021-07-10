Глава МИД Венгрии жёстко раскритиковал УЕФА за наказание сборной матчами без зрителей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жёстко раскритиковал решение УЕФА закрыть доступ болельщиков на два домашних матча сборной из-за дискриминационного поведения фанатов команды на Евро-2020.

«В июне этого года мы, венгры, ещё раз показали Европе и миру, что значит иметь настоящую футбольную атмосферу на футбольном матче. Четыре матча с битком на трибунах в Будапеште навсегда останутся в памяти для всех. Из-за ограничений по количеству зрителей на других стадионах у нас было больше всего зрителей и самая яркая атмосфера.

Вчера вечером в прессе сообщили, что УЕФА закроет «Пушкаш Арену» на три матча из-за дискриминационных заявлений болельщиков. И это не шутка! УЕФА, похоже, продолжает нанимать известных информаторов, у которых нет другого выбора, кроме как писать отчёты о том, кто что сказал (или не сказал). Как при коммунизме: никаких доказательств не нужно, достаточно сообщить информатору.

Что говорит УЕФА этим решением? Выбегать на поле во время исполнения гимна и провоцировать игроков, поющих гимн, — ничего страшного. Ослеплять вратаря соперника лазером — ничего страшного. Бросать предметы в болельщиков соперника — это нормально. Устроить аншлаг, подбодрить, создать яркую атмосферу — надо закрыть стадион. Комитет, принимающий такое решение, — жалкий и трусливый. Вам должно быть стыдно!» — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке».

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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