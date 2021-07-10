«Оренбург» разгромил «Волгарь» в матче 1-го тура ФНЛ
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В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил астраханский «Волгарь». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:0.
На 8-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов. Спустя 10 минут отличился хавбек Алексей Миронов. Полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко довёл счёт до разгромного на 32-й минуте. Спустя четыре минуты Миронов оформил дубль.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым (Ростов-на-Дону).
В предыдущем сезоне «Оренбург» занял в турнирной таблице Футбольной национальной лиги второе место, однако не прошёл лицензирование, дающее право выступать в Российской Премьер-Лиге. Астраханская команда заняла 13-е место в сезоне-2020/2021.
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