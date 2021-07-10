Шотландская газета поместила на обложку Манчини в образе главного героя «Храброго сердца»

Шотландская газета The National поместила на обложку сегодняшнего номера главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».
«Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда», — говорится в надписи на обложке.
«Храброе сердце» — фильм, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой фильма — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.
Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен). Англичане выигрывали свой единственный международный трофей в 1966 году, победив в финале чемпионата мира.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
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