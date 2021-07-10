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Месси подпишет контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Месси подпишет контракт с «Барселоной» после Кубка Америки
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Нападающий Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Об этом сообщает популярный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, позиция «Барселоны» и игрока не поменялась: Месси останется и подпишет новый контракт до июня 2023 года в ближайшие дни. Как утверждает Романо, это произойдёт вне всяких сомнений, подпись в новом контракте Лео — всего лишь вопрос времени.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов. В Кубке Америки Аргентина поборется за победу. В финале команда сыграет с Бразилией.

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