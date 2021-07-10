«Мы намерены победить». Саутгейт — о предстоящем матче со сборной Италии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча финала Евро-2020 с Италией.



«Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.

Для нас все идет по привычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы всякий раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же самым образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в больших матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры", — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).