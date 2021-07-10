«Спартак» убрал профиль Остона Урунова с сайта клуба

Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова отсутствует на официальном сайте клуба. Футболист не числится ни в одной из команд, включая «Спартак-2» и «молодёжку».

Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.

«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что клубам не удалось договориться.