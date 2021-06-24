Газизов заявил, что «Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о трансфере Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не смог договориться со «Спартаком» о трансфере полузащитника Остона Урунова.
«Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат. Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определённого времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить», — цитирует Газизова Sport24.
Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Именно Газизов, работая в «Спартаке», настаивал на приобретении футболиста.
В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.
- 24 июня 2021
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