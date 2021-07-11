Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал Неймара своим наследником в сборной Бразилии.

«Да, без сомнения, он мой наследник. Он наш главный игрок, кумир бразильцев. Он не потерял своей смелости, своего дриблинга, и всегда приятно видеть его на поле. Мбаппе? Он немного напоминает мне Роналду. Я люблю этого ребёнка. Он великий игрок, очень талантливый. У него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Мне нравится смотреть на его игру, особенно когда с ним выступает Неймар», — приводит слова Роналдиньо Goal со ссылкой на France Football.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).