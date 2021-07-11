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Победный гол Ди Марии и сейвы Мартинеса. Обзор финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия

Победный гол Ди Марии и сейвы Мартинеса. Обзор финала Кубка Америки Аргентина — Бразилия
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Завершился финальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Аргентины встречалась со сборной Бразилии. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

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