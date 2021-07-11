«Ростов» просматривает австрийского полузащитника Мартича
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На просмотре в футбольном клубе «Ростов» находится австрийский полузащитник Мануэль Мартич. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан на странице клуба в «Твиттере».
25-летний опорный хавбек уже провёл первую тренировку под руководством Валерия Карпина. Ранее Мартич выступал в чемпионате Австрии, в частности за венский «Рапид». Сейчас Мануэль находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает опорника в € 200 тыс.
Мартич — воспитанник австрийского клуба «Форветс». Летом 2015 года хавбек перешёл в «Санкт-Пёльтен». Летом 2018 года Мартич перешёл в венский «Рапид», заключив контракт с клубом до июня 2020 года. Последней его командой является венгерский «Мезёкёвешд», который выступает в низших лигах страны.
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