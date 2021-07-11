Губерниев: надеюсь, в финале Евро-2020 Италия испортит праздник английским жухалам

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия.

«Очень надеюсь, что Италия проявит свои лучшие качества и испортит праздник английским жухалам!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.