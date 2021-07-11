Габулов объявил об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о том, что он покидает «Олимп-Долгопрудный». Он занимал пост председателя совета директоров клуба. Экс-голкипер возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале прошлого года, затем клуб объединился с «Долгопрудным».

«Я ухожу из «Олимпа-Долгопрудного». Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести её в ФНЛ. Мы это сделали.

Сейчас стратегия развития изменилась — я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать команду и желаю клубу только удачи. Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт. Двигаемся дальше», — написал Габулов на свой странице в «Инстаграме».