Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов объявил об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»

Габулов объявил об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о том, что он покидает «Олимп-Долгопрудный». Он занимал пост председателя совета директоров клуба. Экс-голкипер возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале прошлого года, затем клуб объединился с «Долгопрудным».

«Я ухожу из «Олимпа-Долгопрудного». Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести её в ФНЛ. Мы это сделали.

Сейчас стратегия развития изменилась — я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать команду и желаю клубу только удачи. Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт. Двигаемся дальше», — написал Габулов на свой странице в «Инстаграме».

Новость по теме
Слуцкий назвал требования Минспорта основной проблемой воспитания футболистов в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021