На финале Евро английских болельщиков будет почти в 10 раз больше, чем итальянских

Финальный матч чемпионата Европы — 2020, который пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, посетят около 67,5 тыс. зрителей. Английских болельщиков на трибунах будет практически в 10 раз больше, чем итальянских, информирует Italy24news со ссылкой на данные УЕФА.

Так, по сведениям источника, на финале Евро ожидается около 58 тыс. английских фанатов и 6619 итальянских болельщиков. Остальную долю посетителей составят независимые зрители.

Напомним, стадион «Уэмбли» вмещает 90 тыс. зрителей на трибунах, однако из-за коронавирусных ограничений арену можно заполнять лишь на 75%.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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