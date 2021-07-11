Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу в матче с «Карлсруэ»

В товарищеском матче «Зенит» переиграл немецкий «Карлсруэ». Встреча проходила на стадионе «Коазаштадион» в Санкт-Иоганн-ин-Тироле (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий питерцев Сердар Азмун, ему ассистировал Малком. В конце первого тайма Азмун оформил дубль, голевую передачу также отдал Малком. Жером Гондорф отыграл один мяч на 54-й минуте. На 80-й минуте нападающий Даниил Кузнецов забил третий гол «Зенита».

«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.