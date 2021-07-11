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Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу в матче с «Карлсруэ»

Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу в матче с «Карлсруэ»
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В товарищеском матче «Зенит» переиграл немецкий «Карлсруэ». Встреча проходила на стадионе «Коазаштадион» в Санкт-Иоганн-ин-Тироле (Австрия) и завершилась со счётом 3:1.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий питерцев Сердар Азмун, ему ассистировал Малком. В конце первого тайма Азмун оформил дубль, голевую передачу также отдал Малком. Жером Гондорф отыграл один мяч на 54-й минуте. На 80-й минуте нападающий Даниил Кузнецов забил третий гол «Зенита».

«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча пройдёт 17 июля. РПЛ сезона-2021/2022 «Зенит» начнёт выездным матчем с «Химками» 24 июля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 июля 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Азмун – 13'   0:2 Азмун – 39'   1:2 Гондорф – 54' (пен)   1:3 Кузнецов – 80'
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