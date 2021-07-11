«Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира

Сегодня, 11 июля, московский «Спартак» встретился с «Сочи» в Кубке Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

«Спартак» владел преимуществом на протяжении всего матча. Первый гол красно-белых на 6-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Удвоил преимущество московского клуба на 38-й минуте Резиуан Мирзов. На 64-й минуте голом отметился Александр Соболев. А точку в матче на 83-й минуте поставил Виктор Мозес. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Спартака».

Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).