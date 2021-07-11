Гари Линекер: сила Англии — в футболе. Пойте песни, напивайтесь, кидайте пинты, веселитесь

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер дал комментарий по поводу предстоящего финала чемпионата Европы — 2020, в котором сборная Англии сыграет с командой Италии.

«Сегодня, 11 июля, — исторический день. Это, безусловно, самая большая игра, в которой я принимал участие как в качестве игрока, так и в качестве ведущего.



Скажу честно, в моей жизни были моменты, когда я боялся, что она никогда не состоится.



Я был слишком мал, чтобы помнить финал Кубка мира 1966 года, и, честно говоря, мне надоело слушать о тех далёких днях.

После ухода из спорта я всегда говорил, что в жизни у меня остались две главные амбиции: присутствовать на прямой трансляции победы «Лестера» в Кубке Англии и сделать то же самое для Англии в финале крупного турнира.

Сила Англии — в футболе. Пойте песни, напивайтесь, кидайте пинты, веселитесь. Это то, что мы привыкли делать. Это наша культура.



Но когда вы освистываете другие национальные гимны и наших собственных парней, вставших на колено… когда вы проявляете свои худшие побуждения, часто во имя «патриотизма», честно говоря, большинству из нас стыдно за это.



Вы можете называть себя патриотом, но для меня это слово значит совсем другое. Как человек, который глубоко любит Англию и гордится тем, что представлял эту страну 80 раз, я считаю, что настоящий патриотизм — это забота о ценностях, которые есть не только у вашей страны, но и у тех, к которым она стремится», — приводит слова Линекера The Players' Tribune.