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Администрация «Уэмбли» сделала заявление о прорвавшихся на стадион фанатах без билета

Администрация «Уэмбли» сделала заявление по поводу прорвавшихся на стадион болельщиках без билета.

Ранее стало известно, что фанаты без билетов штурмуют стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него. Нарушители перепрыгивают через ограждения, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией.

«Мы имеем дело с инцидентом, который произошел на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были быстро предприняты в соответствующих областях. Ни один нарушитель безопасности без билета не остался внутри», — приводит объявление администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.