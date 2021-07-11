Болельщики без билетов пытаются штурмом прорваться на «Уэмбли» перед финалом Евро. Видео

На улицах Лондона в преддверии финального матча Евро-2020 происходит самое настоящее сумасшествие. Болельщики без билетов штурмуют стадион «Уэмбли», пытаясь прорваться на него.
Фанаты перепрыгивают через ограждения, сносят заборы, сталкиваются с сотрудниками стадиона и полицией.
Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё — трогательная история с матча Евро от нашего гостя.
- 11 июля 2021
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