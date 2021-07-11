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Фанаты сборной Англии напали на трёх итальянских болельщиков около «Уэмбли»

Фанаты сборной Англии напали на трёх итальянских болельщиков около «Уэмбли»
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Фанаты сборной Англии напали на трёх итальянских болельщиков около «Уэмбли» в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Ранее СМИ сообщали о беспорядках в Лондоне перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020. По последней информации, группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион «Уэмбли». Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции и вовсе не видно на горизонте.

Напомним, сегодня, 11 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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