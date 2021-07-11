Гендиректор «Спартака» рассказал о ситуации с продлением контрактов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с продлением контрактов с Георгием Джикией, Самуэлем Жиго и другими игроками.

«Что касается продления контрактов с Джикией и другими игроками — этот процесс идёт, мы на связи с агентами. Когда завершим — тогда объявим. Возможно, с Георгием успеем до начала сезона, по Джикии и Жиго переговоры идут. Георгий только прибыл в расположение клуба, будем смотреть по тренировочному процессу.

Не вижу проблем и необходимости каких-то дедлайнов, срок контракта — до мая 2022-го, время у нас есть. Задача — завершить это в летний период, но я не могу сказать, сколько будут длиться переговоры. Будем вести их, пока не достигнем консенсуса. Фамилии сейчас называть не буду: есть предложения, поэтому хочется провести переговоры. Сторона Джикии просила 3 миллиона евро? Я не буду комментировать, что они выдвигали, до вас мы доведём конечное решение — и не по зарплате.



Есть ли дедлайн у Витории, чтобы сказать, кто ему не нужен? Работа идёт постоянно, это его прерогатива. Регистрационный период до седьмого сентября, пока идут сборы — кто-то показывает себя лучше или хуже, все под нагрузками. Работу ведём, а по результатам посмотрим, когда будем заявку отправлять», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.