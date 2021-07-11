Киран Триппьер: кто бы ни вышел на поле, мы выложимся на 110 процентов

30-летний защитник сборной Англии по футболу Киран Триппьер высказался перед игрой с национальной командой Италии в финале Евро-2020.
«Мы все спокойны и расслаблены. Знаем, насколько это важное событие, но приятно видеть улыбки на лицах болельщиков, они это заслужили. Теперь с нетерпением ждём свистка.
Мы просто хотим сосредоточиться на игре. Будет трудно, но мы готовы.
Я такой человек, что всегда буду готов. Мы перешли на игру в три защитника, что похоже на расстановку с Германией. Но, независимо от того, какая расстановка будет выставлена, кто бы ни вышел на поле и ни начал игру, мы выложимся на 110 процентов. Дело не только в 11 игроках на поле, дело в составе из 26 игроков, и все будут готовы.
В начале турнира мы хотели попасть в финал, и теперь мы здесь. Мы должны наслаждаться этим событием, но, что более важно, выложиться полностью, когда прозвучит свисток», — цитирует Триппьера Sky Sports.
- 11 июля 2021
-
23:07
-
23:04
-
22:58
-
22:54
-
22:54
-
22:35
-
22:33
-
22:28
-
22:24
-
22:17
-
22:15
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:56
-
21:45
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:15
-
21:09
-
21:09
-
21:03
-
21:00
-
20:57