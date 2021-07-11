Киран Триппьер: кто бы ни вышел на поле, мы выложимся на 110 процентов

30-летний защитник сборной Англии по футболу Киран Триппьер высказался перед игрой с национальной командой Италии в финале Евро-2020.

«Мы все спокойны и расслаблены. Знаем, насколько это важное событие, но приятно видеть улыбки на лицах болельщиков, они это заслужили. Теперь с нетерпением ждём свистка.



Мы просто хотим сосредоточиться на игре. Будет трудно, но мы готовы.



Я такой человек, что всегда буду готов. Мы перешли на игру в три защитника, что похоже на расстановку с Германией. Но, независимо от того, какая расстановка будет выставлена, кто бы ни вышел на поле и ни начал игру, мы выложимся на 110 процентов. Дело не только в 11 игроках на поле, дело в составе из 26 игроков, и все будут готовы.



В начале турнира мы хотели попасть в финал, и теперь мы здесь. Мы должны наслаждаться этим событием, но, что более важно, выложиться полностью, когда прозвучит свисток», — цитирует Триппьера Sky Sports.