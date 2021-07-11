Реакция английских фанатов на гол в ворота сборной Италии в финале Евро-2020

Появилось видео с реакцией болельщиков сборной Англии на гол в ворота сборной Италии в финале Евро-2020.
Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
К перерыву англичане выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Люка Шоу на 2-й минуте встречи. Забитый мяч защитника стал единственным ударом сборной Англии по воротам соперника за первый тайм финального матча. На счету Италии в свою очередь шесть ударов (один — в створ).
Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
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