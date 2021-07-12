Реакция фанатов сборной Италии на гол в ворота англичан в финале Евро-2020

Появилось видео реакции фанатов сборной Италии в Риме на гол команды в ворота англичан в финале Евро-2020 (1:1, идёт дополнительное время).

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи. Защитник после углового среагировал на отскок и с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.



Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).