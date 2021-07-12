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Манчини: Италия доминировала после пропущенного гола. Надеюсь, фанаты празднуют

Манчини: Италия доминировала после пропущенного гола. Надеюсь, фанаты празднуют
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

«Ребята провели хороший матч. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело. Но затем наша команда доминировала до самого конца. У нас чудесные ребята. Не знаю, что ещё сказать. Это важный успех для жителей Италии, для всех болельщиков. Надеюсь, фанаты сейчас празднуют», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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