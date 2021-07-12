Манчини: Италия доминировала после пропущенного гола. Надеюсь, фанаты празднуют

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с Англией (1:1, 3:2 по пенальти).



«Ребята провели хороший матч. Мы пропустили быстрый гол, нам было тяжело. Но затем наша команда доминировала до самого конца. У нас чудесные ребята. Не знаю, что ещё сказать. Это важный успех для жителей Италии, для всех болельщиков. Надеюсь, фанаты сейчас празднуют», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.