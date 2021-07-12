Лэмпард прокомментировал поражение сборной Англии в финале Евро

Бывший полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «трёх львов» в финале Евро-2020.

«Мы видели, как растут отдельные игроки и команда. Мы видели, как растёт страна за спиной этой команды. Италия контролировала многие компоненты игры. Надо отдать им должное. Они заслужили победу.

Усилия, которые приложила эта сборная Англии, были так дороги нашим сердцам, и мы хотели, чтобы они переросли во что-то большее. Финалы выигрываются моментами. Он может пойти любым путём. Наказание за каждую ошибку может быть очень жёстким. Такова природа игры», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финальном матче континентального первенства обыграла сборную Англию в серии пенальти (1:1, 3:2).