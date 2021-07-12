Мостовой: двойной заменой под пенальти Саутгейт войдёт в историю. Он отнял у Англии титул

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат финальной встречи чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Всё легло в точку. Многие болели за Италию, так и произошло. Мало кто рассчитывал на быстрый гол, который получился непонятным: бам, бум — гол. Но я был уверен, что итальянцы сравняют. У Англии моментов после этого не было. Во втором тайме они англичан полностью переиграли, по статистике они их делали до второго дополнительного тайма. Замены Саутгейта войдут в историю: выпускает Санчо и Рашфорда под пенальти, даёт им бить, а ребята теперь всю на жизнь останутся антигероями. А поставить бить последний пенальти 19-летнего паренька… Это ужасный стресс, я даже не представляю. Он ворота-то в первый раз увидел. Было полно опытных игроков в команде. Своим решением Саутгейт отнял у Англии титул. Ребята это переживут, но это было очень нелогично.

Многие говорили, что Манчини не тренер, а не только Дзюба. Но Роберто многое выигрывал, классно играл. Все рады, реально все болели за Италию. Классный был турнир», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.