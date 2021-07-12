Губерниев: Италия и Манчини — спасибо, вы победили антифутбол!

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 пен.) в финале чемпионата Европы — 2020.

«Ну а когда мы-то будем в финале?! Здесь всё просто, ребята! Когда у нас на замене будут люди стоимостью € 100 млн! И это не за всех.

Когда мы не будем стесняться делать паспорта хорошим иностранным игрокам, раз своих нет. В Италии с её традициями футбола натурализованных трое. Кстати, Грилиш — если кто не знал — ирландец и играл за сборные этой страны. Когда наши клубы перестанут проигрывать в первом раунде квалификации еврокубков. Когда наша страна наконец станет спортивной! Будет знать своих игроков и перестанет унижать их! Когда мы перестанем валить всё на одного человека, который, конечно, не умеет разговаривать, но виноват далеко не во всём!

Италия и Манчини — спасибо, вы победили антифутбол! И пусть проигравший плачет!» — сообщил Губерниев в своём телеграм-канале.