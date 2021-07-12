«Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры». Кейн — о поражении в финале Евро-2020

27-летний капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в финале чемпионата Европы — 2020 от сборной Италии (1:1, 2:3 пен.).

«У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились. Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе.

Нереализованные пенальти в послематчевой серии? Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Всё это придаст нам еще больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.